Новую станцию скорой помощи откроют в Пушкине до конца года

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-17T17:40:01+03:00

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Отделение скорой помощи в городе Пушкин – социальный долгострой района. Сроки его строительства неоднократно переносились. И сегодня вопрос об открытии еще одной станции стоит остро – действующей не хватает помещений. Ход работ на объекте во время объезда Пушкинского района сегодня, 17 августа, осмотрел врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

В Тиньковом переулке двухэтажное отделение скорой помощи откроется до конца года. Оно уже построено. А на объекте ведутся отделочные работы, а также благоустройство территории. Кроме того, оборудование на станцию уже частично закуплено.

Во время осмотра объекта врио губернатора пообщался с подрядчиками. Сдать в эксплуатацию станцию планируют в ноябре 2019 года. Однако Александр Беглов поручил ускорить темпы работ на объекте социальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU