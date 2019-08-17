Синоптик призвал петербуржцев «ловить лето»

СЕГОДНЯ 20:18 2019-08-17T20:18:06+03:00

В воскресенье в городе будет до +24 градусов

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В субботу, 17 августа, Петербург успел порадовать погодой. Ни дождинки, ясное небо и +23 градуса. На второй выходной день смело можно строить любые планы – воскресенье тоже не подведет. Тем более что до конца лета осталось ровно две недели.

Радуются теплу и сами синоптики. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Faebook призвал горожан не терять времени зря.

«Петербуржцы, ловите лето!», - написал Михаил Леус в соцсети.

18 августа в городе будет от +22 до +24 градусов тепла. Судя по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождей не предвидится. Воскресенье должно пройти без осадков. На небе ожидается переменная облачность. И никакого ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU