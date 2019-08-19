2019-08-19T08:24:12+03:00
Общество

Прогноз погоды на понедельник, 19 августа, в Санкт-Петербурге: Тепло и дождливо

Несмотря на светящее с утра солнце, к вечеру ожидается переменная облачность и осадки
Петр КИБЕР
Поделиться:
Несмотря на обещанный дождичек, в Петербурге вполне можно позагорать.Несмотря на обещанный дождичек, в Петербурге вполне можно позагорать.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Теплая и солнечная погода, которая стоит в Северной столице последние пару дней, дала горожанам надежду на хороший остаток лета, которое было не слишком удачным. Термометры уверенно показывают за 20, однако это Петербург, а потому дождя можно ждать в любой момент.

- 19 августа в Санкт-Петербурге будет малооблачно. В первой половине дня солнечно, а во второй возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха составит +22...+24 градуса. Атмосферное давление сильно не изменится, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Надо сказать, что в ближайшие два дня погода будет похожей. Если во вторник, 20 августа, будет около +22 градусов тепла и без осадков. А вот в срежу опять ждут дождей и также до 22 градусов выше ноля.

Напомним, что в интервью «Комсомолке» метеоролог Юрий Куткевич пообещал петербуржцам теплый август. Ниже средней нормы температура в последнем летнем месяце не опустится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Всеволожском ранним утром насмерть разбился водитель «Мерседеса»
Испугавшаяся полиции проститутка прыгнула в окно и оказалась в реанимации
В Киришах суд оштрафовал директора, который после увольнения обматерил бывшую подчиненную
В Ленобласти осудили водителя школьного автобуса, который сел за руль пьяным
29 лет назад в Ленинграде похоронили Виктора Цоя
В Петербурге первоклассник залез в мамину сумочку, нашел пистолет и выстрелил в себя
Глава «Газпрома» сравнил судью матча «Зенит»-«Ахмат» с летчиками, посадившими лайнер в кукурузном поле
Петербургские пожарные спасли из люка маленького котенка
Патриарх Кирилл приехал в Петербург
На Софийской эффектно сгорел автобус
Домушник-«альпинист» вынесли из квартиры предпринимателя два миллиона рублей
Петербуржцы стали больше зарабатывать и экономить
В Петербурге понарошку сожгли будущий избирательный участок
«Ниже нормы не будет»: Синоптики пообещали петербуржцам теплый август
Первая в России Томатина – испанская битва помидорами – прошла в Петербурге