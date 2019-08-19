Прогноз погоды на понедельник, 19 августа, в Санкт-Петербурге: Тепло и дождливо

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-19T08:24:12+03:00

Несмотря на светящее с утра солнце, к вечеру ожидается переменная облачность и осадки

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Теплая и солнечная погода, которая стоит в Северной столице последние пару дней, дала горожанам надежду на хороший остаток лета, которое было не слишком удачным. Термометры уверенно показывают за 20, однако это Петербург, а потому дождя можно ждать в любой момент.

- 19 августа в Санкт-Петербурге будет малооблачно. В первой половине дня солнечно, а во второй возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха составит +22...+24 градуса. Атмосферное давление сильно не изменится, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Надо сказать, что в ближайшие два дня погода будет похожей. Если во вторник, 20 августа, будет около +22 градусов тепла и без осадков. А вот в срежу опять ждут дождей и также до 22 градусов выше ноля.

Напомним, что в интервью «Комсомолке» метеоролог Юрий Куткевич пообещал петербуржцам теплый август. Ниже средней нормы температура в последнем летнем месяце не опустится.

ИСТОЧНИК KP.RU