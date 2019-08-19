Глава «Газпрома» сравнил судью матча «Зенит»-«Ахмат» с летчиками, посадившими лайнер в кукурузном поле
Игра «Зенита» с «Ахматом», закончившаяся нулевой ничьей, вызвала массу споров вокруг судейства матча. Тренер сине-бело-голубых даже назвал арбитра «козлом». Правда потом Сергей Семак извинился за свои слова и то, что они попали в эфир. А вот глава «Газпрома» Алексей Миллер предпочел отшутиться по этому вопросу.
- Есть поле и есть поле. Кукурузное — не судейское. Одни асы, другие нет, - цитирует главного болельщика «Зенита» «Матч ТВ».
Этим Алексей Борисович намекнул на героический подвиг летчиков, сумевших посадить пассажирский лайнер в кукурузном поле. И если там 230 жизней были спасены благодаря профессионализму пилотов, то судья на футбольном поле оказался не лучшей квалификации.
Напомним, что в матче, закончившимся нулевой ничьей, арбитр Алексей Матюнин не засчитал два гола «Зенита» и не поставил пенальти в ворота «Ахмата».
ИСТОЧНИК KP.RU