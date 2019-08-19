2019-08-19T09:11:42+03:00
Спорт

Глава «Газпрома» сравнил судью матча «Зенит»-«Ахмат» с летчиками, посадившими лайнер в кукурузном поле

Алексей Миллер отшутился по поводу спорного судейства в игре
Петр КИБЕР
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Игра с "Ахматом" стала для "Зенита" непростой.Игра с "Ахматом" стала для "Зенита" непростой.Фото: Александр ГЛУЗ
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Игра «Зенита» с «Ахматом», закончившаяся нулевой ничьей, вызвала массу споров вокруг судейства матча. Тренер сине-бело-голубых даже назвал арбитра «козлом». Правда потом Сергей Семак извинился за свои слова и то, что они попали в эфир. А вот глава «Газпрома» Алексей Миллер предпочел отшутиться по этому вопросу.

- Есть поле и есть поле. Кукурузное — не судейское. Одни асы, другие нет, - цитирует главного болельщика «Зенита» «Матч ТВ».

Этим Алексей Борисович намекнул на героический подвиг летчиков, сумевших посадить пассажирский лайнер в кукурузном поле. И если там 230 жизней были спасены благодаря профессионализму пилотов, то судья на футбольном поле оказался не лучшей квалификации.

Напомним, что в матче, закончившимся нулевой ничьей, арбитр Алексей Матюнин не засчитал два гола «Зенита» и не поставил пенальти в ворота «Ахмата».

ИСТОЧНИК KP.RU

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