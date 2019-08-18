2019-08-18T18:25:53+03:00
Спорт

«Никого не хотел обидеть»: Сергей Семак извинился за «козлов» в эфире

Тренер «Зенита» не сдержал эмоций в адрес судейской бригады на матче с «Ахматом»
Александра СУРИС
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Тренерский штаб "Зенита" остался очень недоволен судейством матча Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"Тренерский штаб "Зенита" остался очень недоволен судейством матча Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
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Матч шестого тура Чемпионата России зенитовцы играли в Петербурге. На домашней арене принимали грозненский «Ахмат». И эта игра стала одной из самых горячих по накалу страстей.

«Не надо с этими козлами разговаривать».

Все зрители телетрансляции матча услышали эту фразу. Так главный тренер Сергей Семак – обычно максимально вежливый и выдержанный - буквально отогнал, оттолкнул от судей своего напарника, одного из тренеров «Зенита» Вильяма де Оливейру.

Возмущение тренерского штаба сине-бело-голубых было понятно: два не засчитанных гола, не назначенное потенциальное пенальти. Судейством главного арбитра матча Сергея Матюнина – так бывает редко, но все же – недовольны не только болельщики «Зенита», но и фанаты «Ахмата». Они уверены, что Матюнин напрасно удалил их защитника Ризвана Уциева. С поля судьи уходили под свист и улюлюканье трибун.

Тем не менее, многие теперь ставят грубость в вину Семаку. Мол, публичные оскорбления – поведение недостойное. Теоретически, этот эпизод теперь должен рассмотреть КДК РФС и в лучшем случае оштрафовать тренера, а в худшем - дисквалифицировать его на несколько матчей.

Сам Семак – на своей странице в Инстаграме – извинился перед болельщиками за этот эпизод. И сделал это очень элегантно. Да, он признал, что поддался эмоциям. Но о том, что его фразу услышали зрители, он сожалеет гораздо больше, чем о том, что вообще ее сказал.

«Футбол - это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок, - написал Сергей Богданович. - Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов».

Впрочем, болельщики «Зенита» на главного тренера не в обиде. Напротив, в комментариях к записи они оставили в адрес Матюнина столько непечатных высказываний, что выражение Сергея Семака по сравнению с ними кажется просто похвалой.

sergey_bogdanovich_semaksergey_bogdanovich_semak
Футбол - это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов.
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[Судейство] мне не понравилось абсолютно. Как и болельщикам, которые выразили свое мнение после матча. Но будут разбираться те, кто занимается судейством.

Нужно посмотреть моменты, которые были (об отмене двух голов «Зенита» - прим. авт.). Разбирать их будет судейский комитет.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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