2019-08-19T11:43:09+03:00
Происшествия

Под Всеволожском ранним утром насмерть разбился водитель «Мерседеса»

Трагедия произошла на 239 километре автодороги «Северная-Магистральная»
Петр КИБЕР
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Под Всеволожском насмерть разбился 30-летний водитель "Мерседеса".Под Всеволожском насмерть разбился 30-летний водитель "Мерседеса".Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Жизнь 30-летнего жителя Ленинградской области трагически оборвалась ранним утром 19 августа. Двигаясь по трассе «Северная-Магистральная», мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.

- Около 5:40 на 239 километре автодороги «Северная-Магистральная» во Всеволожском районе Ленинградской области водитель автомобиля «Мерседес» совершил съезд в кювет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что за рулем иномарки находился мужчина 1989 года рождения. Полученные при аварии травмы оказались слишком тяжелыми и прибывшие медики лишь констатировали смерть человека.

Теперь в причинах смертельного ДТП разбираются сотрудники дорожной инспекции. Им предстоит установить все обстоятельства аварии, которые привели к такому трагическому финалу.

Напомним, что накануне в областной Луге со стрельбой задержали 17-летнего нарушителя, который без спроса взял чужую машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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