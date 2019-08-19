На станции метро «Проспект Славы» поставили турникеты и начали уборку

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-19T15:25:32+03:00

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Петербургский «Метрострой» поделился новыми снимками станции «Проспект Славы», которая должна открыться уже 1 сентября. Сейчас рабочие монтируют последние декоративные элементы и наводят чистоту. За оставшиеся 12 дней им предстоит все проверить и перепроверить. Чтобы комар носа не подточил.

- На станции «Проспект Славы» начались клининговые работы. Ведется монтаж витражей на световых карнизах. В вестибюлях установлены турникеты, - сообщает «Метрострой» на своей странице «ВКонтакте».

Впрочем, к меду, как водится, нашелся и свой деготь. Во-первых, до сих пор не понятно, что с остальными станциями Фрунзенского радиуса. «Дунайскую» и «Шушары» (депо «Южное») должны по планам также открыть в первый день осени, но о них сведений практически нет.

Ранее появлялась информация, что их могут сдать, но не открывать для пассажиров. Одной из причин задержек могут стать проблемы с зарплатой, о которой сообщают рабочие. Увы, для «Метростроя» такое - не новость.

- На этой же станции не платят зарплату, до сих пор не выплачен полностью июнь, - пишут возмущенные строители в комментариях.

Что будет со строителями после сдачи Фрунзенского радиуса - также большой вопрос. Слухи об увольнениях множатся все больше и больше.

ИСТОЧНИК KP.RU