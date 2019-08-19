2019-08-19T20:23:21+03:00
Происшествия

Умерла пожилая женщина, выпавшая на ходу из маршрутки в Петербурге

На водителя завели уголовное дело
Алена ЧИЧИГИНА
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Умерла пожилая женщина, выпавшая на ходу из маршрутки в ПетербургеУмерла пожилая женщина, выпавшая на ходу из маршрутки в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Продолжение получила громкая история, случившаяся еще в прошлом месяце в Петербурге. Умерла пожилая женщина, которая выпала из автобуса. Все произошло 27 июля у дома №13 на Московском шоссе.

Пассажирка вывалилась на проезжую часть, когда транспорт тронулся с места. Водитель забыл закрыть дверь. Врачи доставили 55-летнюю женщину с серьезными травмами в больницу, однако спасти ее не удалось. Она скончалась 16 августа.

- На водителя маршрутки завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, управлял автобусом «ЛиАЗ» 49-летний мужчина. За рулем он давно – с 2002 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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