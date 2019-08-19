Умерла пожилая женщина, выпавшая на ходу из маршрутки в Петербурге
Продолжение получила громкая история, случившаяся еще в прошлом месяце в Петербурге. Умерла пожилая женщина, которая выпала из автобуса. Все произошло 27 июля у дома №13 на Московском шоссе.
Пассажирка вывалилась на проезжую часть, когда транспорт тронулся с места. Водитель забыл закрыть дверь. Врачи доставили 55-летнюю женщину с серьезными травмами в больницу, однако спасти ее не удалось. Она скончалась 16 августа.
- На водителя маршрутки завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, управлял автобусом «ЛиАЗ» 49-летний мужчина. За рулем он давно – с 2002 года.
ИСТОЧНИК KP.RU