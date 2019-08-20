2019-08-20T08:44:11+03:00
Происшествия

На Невском проспекте в стену дома влетел полицейский «Мерседес»

ДТП произошло при повороте с Дворцовой площади
Петр КИБЕР
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На Невском проспекте автомобиль ДПС протаранил стену дома. Фото: vk.com/spb_todayНа Невском проспекте автомобиль ДПС протаранил стену дома. Фото: vk.com/spb_today
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Обычно автомобили дорожно-патрульной службы ловят нарушителей порядка на улицах города или присутствуют на месте ДТП, в качестве карающей руки закона. Но иногда и сами полицейские вынуждены вызывать коллег. Так, утром 20 августа на Невском проспекте в стене дома, на тротуаре стоял «Мерседес» ДПС.

- Гаишники на «Мерседесе» въехали в стену при заходе на Невский. На месте работает эвакуатор ГИБДД, - сообщают удивленные петербуржцы в соцсетях.

Неизвестно, что стало причиной аварии. Возможно водитель патрульной машины гнался за нарушителем, превысил скорость при выезде с Дворцовой площади на Невский проспект, или же у «престарелого» автомобиля произошла техническая неисправность, но результат оказался налицо. Точнее на тротуаре.

Повезло, что авария произошла в ранний час, когда прохожих еще немного, а случись такое днем, то трагедии было бы не избежать, ведь туристов в центре Петербурга видимо-невидимо.

Сейчас поврежденную машину уже увезли. Разбираться в обстоятельствах аварии уж точно будут в ГИБДД.

Напомним, что недавно в ведомстве предложили установить забор вдоль Невского проспекта, чтобы защитить пешеходов при авариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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