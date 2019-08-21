Семак лично приедет в Москву просить прощения за «козлов»

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-21T08:44:19+03:00

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Уже сегодня в Москве будут определять степень наказания для главного тренера петербургского «Зенита». На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) речь пойдет о «козлах», как назвал арбитров матча с «Тереком» Сергей Семак. Сам тренер также будет присутствовать на разбирательстве.

- Семак лично примет участие в заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, - пишет издание «Спорт-Экспресс».

При этом ранее наставник сине-бело-голубых уже просил прощения у главы судейского корпуса России Александра Егорова и у рефери матча «Зенит»-«Терек» Алексея Матюнина.

Напомним, что по окончании игры, которая прошла на «Газпром Арене» и закончилась нулевой ничьей, игроки и тренеры петербургской команде начали выражать претензии судейской бригаде, которая не засчитала два гола зенитовцев и не поставила пенальти в ворота «Ахмата».

Отгоняя своего помощника от судей Сергей Семак сказал ставшую знаменитой фразу: «Нечего с этими козлами разговаривать».

Теперь тренеру «Зенита» грозит штраф или дисквалификация на несколько матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU