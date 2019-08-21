В Петербурге проверили систему оповещения
Протяжный вой сирен напугал жителей и гостей Северной столицы утром 21 августа. Несмотря на то, что о проверке систем оповещения было сказано не раз и не два, не все горожане знали о мероприятии.
Сначала удивленных петербуржцев из установленных на стенах домов рупоров предупредил о проверке строгий мужской голос, а потом над городом разнесся низкий и тревожный звук.
В этот момент можно было представить, каково приходилось жителям блокадного Ленинграда, ежедневно слышавших сигнал тревоги. Даже в мирное время, когда за окном летают лишь пассажирские самолеты, многим стало не по себе. А в военные годы каждый рев сирены означал смертельную опасность - на город летели фашистские бомбардировщики.
Одновременно с сиренами, оповещения транслировались по радио и телевидению.
- Задействуем электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», - ранее сообщали в Городском мониторинговом центре.
ИСТОЧНИК KP.RU