В Петербурге проверили систему оповещения

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-21T11:58:49+03:00

В Петербурге три минуты выли сирены. Но все нормально - это проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Протяжный вой сирен напугал жителей и гостей Северной столицы утром 21 августа. Несмотря на то, что о проверке систем оповещения было сказано не раз и не два, не все горожане знали о мероприятии.

Сначала удивленных петербуржцев из установленных на стенах домов рупоров предупредил о проверке строгий мужской голос, а потом над городом разнесся низкий и тревожный звук.

В этот момент можно было представить, каково приходилось жителям блокадного Ленинграда, ежедневно слышавших сигнал тревоги. Даже в мирное время, когда за окном летают лишь пассажирские самолеты, многим стало не по себе. А в военные годы каждый рев сирены означал смертельную опасность - на город летели фашистские бомбардировщики.

Одновременно с сиренами, оповещения транслировались по радио и телевидению.

- Задействуем электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», - ранее сообщали в Городском мониторинговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU