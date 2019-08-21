Транспортировать в Россию - опасно: Главврач турецкой клинике рассказал о состоянии девочки, которую засосало в трубу в бассейне

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-21T15:34:44+03:00

Турецкие врачи четвертый день спасают девочку из Петербурга, которую в Бодруме засосало в бассейне в трубу. Фото: СОЦСЕТИ

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В турецком Бодруме четвертый день врачи борются за жизнь 12-летней школьницы, которая впала в кому после того, как захлебнулась в бассейне. 18 августа во время купания ее затянуло в дренажную трубу. Первым в воду бросился отец: он попытался вытащить дочь на поверхность, но не смог в одиночку отцепить ее от трубы. Ему помогли другие отдыхающие – вместе они сломали трубу и вынесли Алису на берег.

Сейчас школьница находится в турецкой клинике. Транспортировать ее в Россию нельзя - слишком опасно. Семье помогает консульство и правительство Петербурга. В среду, 21 июля, Смольный организовал с прямую линию с турецкими и российскими специалистами, а также родительными девочки. На консилиуме главный врач турецкой клиники рассказал о состоянии Алисы.

- Алиса два дня назад поступила в реанимацию, - начал медик. - Под водой она оставалась минимум пять минут. Ей оказали медицинскую помощь, через шесть часов после происшествия ее привезли в больницу. Между городами большое расстояние. Когда она приехала на скорой, находилась в коме. Было плохо с сердцем, с легкими, ушиб печени. Провели операцию на руке, пока с ней все нормально. После операции ее подключили к аппарату. Делается все необходимое. Четыре раза останавливалось сердце у неё. Последние два дня этого уже не было. Рука двигается, никакой опасности нет. Легкие при аппаратах срабатываются нормально. Сейчас проблемы с головой (ударилась) и печенью.

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По словам официального представителя Министерства иностранных дел, с семьей 12-летней девочки, едва не утонувшей в бассейне в Анталье, работают несколько ведомств (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU