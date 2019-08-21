Петербургские гаишники помогли женщине попасть в роддом

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-21T16:29:34+03:00

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Урожайным на рожениц выдался август у петербургского управления ГИБДД. Как минимум двое малышей появились на свет при помощи сотрудников дорожной полиции. Правда принимать роды инспекторам не пришлось, хоть они и умеют. Гаишники с мигалками сопровождали до роддома будущих мамочек.

- 13 августа на КАД к нам обратился водитель, у супруги которого начались преждевременные роды. Мы сопроводили его машину до роддома на улице Орджоникидзе. Все обошлось, успели, - рассказали на видео, опубликованном в соцсетях сами инспектора.

Надо сказать, что это уже второй случай за август. 1 числа точно также, с мигалками, до роддома ехала другая будущая мамочка. Несущийся автомобиль с ней ночью заметили на набережной Фонтанки. Полицейские остановили машину, но, быстро поняв, что пассажирка иномарки рожает, сопроводили автомобиль до клиники на Фурштатской улице.

ИСТОЧНИК KP.RU