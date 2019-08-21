Фонтан грязи и воронка в два метра: У метро "Дыбенко" прорвало трубу с горячей водой

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-21T19:39:24+03:00

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Настоящий взрыв - по другому не скажешь, произошел днем 21 августа у станции метро «Улица Дыбенко». Здесь, на перекрестке с проспектом Большевиков, при испытаниях коммуникаций прорвало трубу с горячей водой. Фонтан воды, грязи, камней и кусков асфальта взметнулся в небо. Картинка была красочной.

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- При испытании на тепловых магистралях был обнаружен дефект. О пострадавших информации нет, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе «Теплосети».

При этом в компании заверяют, что их ответственность застрахована и весь ущерб имуществу или же здоровью будет компенсирован. При этом вода в трубах была еле теплой - 25 градусов, поэтому ожогов у горожан быть не должно.

А вот побить камнями или осколками асфальта людей вполне могло, ведь под напором воды грунт выбросило вверх на несколько метров. Все произошло рядом с автобусной остановкой, с которой в рассыпную бросились пассажиры.

Что касается горячего водоснабжения, то жителям Невского района, а точнее проспекта Большевиков, улицы Дыбенко и Российского проспекта предстоит потерпеть еще два дня. Один сегодня - на время ремонта и один завтра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/727235" frameborder="0"></iframe> Прорыв трубы у метро Дыбенко.

ИСТОЧНИК KP.RU