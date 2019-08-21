Суд дал 2,5 года тюрьмы сыну мигранта из Африки, который обокрал звезду сериала «Сладкая жизнь»

СЕГОДНЯ 18:06 2019-08-21T18:06:08+03:00

Неудачливый воришка отправится на 2 года 7 месяцев за решетку. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

На съемках в Петербурге у Марии Шумаковой пропали часы «Ролекс», дорогое кольцо и прочие ценности

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес вердикт по громкому делу об ограблении известной актрисы Марии Шумаковой. В июле звезду сериала «Сладкая жизнь», приехавшую на съемки в Северную столицу, обчистил ранее судимый сын мигранта из Африки. Теперь мужчина вновь отправится изучать застенки одной из российских тюрем.

- Суд установил, что 13 июля 2019 года Никита Мери Багайоко путем свободного доступа проник в автобус «Мерседес Бенц», припаркованный у дома 34 по Пионерской улице, откуда похитил имущество, принадлежащее актрисе Шумаковой на общую сумму 2 184 029 рублей 47 копеек, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Но, самое интересное не это, а стоимость похищенного. После ограбления сама Мария, по заявлению полиции, оценила ущерб в 13 с лишним миллионов рублей. На 12 из которых потянуло кольцо с бриллиантом. А сейчас, в решении Петроградского суда, оно также фигурирует, но по цене всего в 892 тысячи 842 рубля. Остальную сумму составили часы «Ролекс» за миллион и прочие побрякушки.

Впрочем, на судьбу самого злоумышленника это никак не повлияло. Суд признал его виновным и назначил наказание виде в 2 года 7 месяцев заключения в колонии общего режима. Там темнокожий нарушитель закона и будет исправляться.

Актриса Мария Шумакова пострадала от рук злодея на съемках в Петербурге.Фото: кадр из фильма

ИСТОЧНИК KP.RU