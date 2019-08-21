Юные археологи нашли вековую кладку на даче Головина в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:16 2019-08-21T18:16:06+03:00

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На даче Головина на Выборгской набережной сейчас работают юные археологи – петербургские школьники. Больше 40 ребят от 10 до 18 лет решили проявить себя в качестве исследователей в проекте администрации Приморского района. И ребятам уже есть чем похвастаться, хотя они только приступили к раскопкам. Школьники обнаружили кладку из кирпичей, которые были сделаны больше века назад на императорском заводе. Предположительно, находка является частью бывшей мостовой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.

Перед началом раскопок воспитанники «Школы юных археологов» прослушали лекции ученых и прошли теорию. А затем приступили к практике – под руководством специалистов из Санкт-Петербургского государственного университета и Эрмитажа. А завтра, 22 августа, состоится официальная церемония открытия археологических раскопок.

Исследовать территорию рядом со старинной дачей Головина и искать артефакты ребята будут до конца августа. Напомним, что особняк является памятником деревянного зодчества эпохи классицизма и был построен в первой половине 19 века.

ИСТОЧНИК KP.RU