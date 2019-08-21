Миниатюры из ларца императрицы Марии Федоровны пополнили коллекцию Царского села

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-21T18:43:13+03:00

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В музее-заповеднике «Царское Село» теперь можно увидеть еще несколько вещей, принадлежавших роду Романовых. А именно - пять живописных миниатюр, которые украшали когда-то броши и подвеску императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III. Наа них изображены ее ближайшие родственники - сам император, сын Николай II и императрица Александра Федоровна.

- Эти миниатюры вместе с украшениями, в которые они были вмонтированы, хранились когда-то в легендарном ларце с драгоценностями императрицы Марии Федоровны, который она вывезла из России после революции. Они разделили драматическую судьбу своей владелицы, вынужденную покинуть страну, и чудом сохранились до наших дней, - отметила директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

Вернулись в Россию миниатюры благодаря финансовой помощи благотворительного фонда. Их выкупили их частного лондонского собрания. Все портреты написаны гуашью и акварелью на слоновой кости. Самый маленький по размеру всего 8 на 6 миллиметров. А самый большой - 18 миллиметров в диаметре.

ИСТОЧНИК KP.RU