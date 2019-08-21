2019-08-21T20:14:41+03:00
Общество

В ноябре между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Сапсаны»

На направление между двумя столицами повышенный спрос
Евгения МОСКВИНА
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Дополнительные «Сапсаны» пустят между Петербургом и Москвой.Дополнительные «Сапсаны» пустят между Петербургом и Москвой.Фото: Александр ГЛУЗ
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Рвануть в Москву на выходные в ноябре петербуржцам будет проще. До столицы и обратно запустят дополнительные поезда «Сапсан». Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог. Несколько рейсов между столицей и городом на Неве сверх расписания объяснили повышенным спросом на это направление.

Дополнительные «Сапсаны» поедут две пятницы подряд – 15 и 22 ноября. Из Северной столицы скоростные поезда под номером 761 отправятся в 11:00 утра. А прибытие на Ленинградский вокзал запланировано на 14:46.

Из белокаменной поезд №764 отправится 15 ноября в 11:40, а прибудет на Московский вокзал в Петербург в 15:26. В пятницу, 22 ноября из столицы «Сапсан» под номером 764 появится в расписании также в 11:40, а привезет пассажиров в город на Неве в 15:34.

15 и 22 ноября дополнительные «Сапсаны» между Петербургом и Москвой проследуют с остановками в Твери и Угловке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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