2019-08-21T20:51:37+03:00
Общество

Центр «Велес» просит помощи на строительство дома для медведей

Пятый вольер для хищников обойдется в миллион рублей
Евгения МОСКВИНА
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Медведям из "Велеса" нужен новый вольер. Фото: vk.com/veles_spbМедведям из "Велеса" нужен новый вольер. Фото: vk.com/veles_spb
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К зиме мишкам из Центра помощи диким животным «Велес» нужен новый вольер. Целых 16 подопечных, за которыми ухаживают волонтеры, уже не помещаются в имеющиеся. Но самое главное – построить вольер нужно до морозов, чтобы косолапые могли спокойно уйти в зимнюю спячку. Волонтеры «Велеса» вновь обращаются за помощью к неравнодушным жителям Петербурга и Ленобласти.

- На данный момент в Центре на постоянной основе находятся 16 медведей, проживающих на территории 4-х вольеров, и нам жизненно необходимо построить пятый. По предварительным подсчетам, вольер, занимающий площадь 102 квадратных метра, обойдется нам примерно в 1 миллион рублей, - рассказали в «Велесе».

Такую сумму Центр, конечно, самостоятельно не осилит. Если вы хотите помочь мишкам с вольером, реквизиты для перевода средств можно найти в группе «Велеса» в соцсети. Кроме того, косолапым можно помочь и с пропитанием. Они будут рады яблокам, моркови, а также белым батонам. А гималайский мишка – еще и тыкве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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