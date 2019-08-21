2019-08-21T21:25:58+03:00
Общество

Прогноз погоды на 22 августа в Санкт-Петербурге: Тепло и дождь

Столбик термометра не поднимется выше +20 градусов
Евгения МОСКВИНА
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Погода 22 августа 2019 года в Петербурге будет дожливой.Погода 22 августа 2019 года в Петербурге будет дожливой.Фото: Олег ЗОЛОТО
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До конца лета остается всего ничего - чуть больше недели. Несмотря на жару в последние дни в Петербурге, к концу рабочей недели похолодает на несколько градусов. Правда, совсем уж мерзнуть не придется. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 22 августа, столбик термометра покажет не больше +18…+20. При этом в ночь со среды на четверг будет от +12 до +14 градусов.

Но главное - не забыть зонтик, он в четверг петербуржцам точно пригодится. Кратковременные дожди синоптики обещают и ночью, и днем. Погода больше будет облачной. Хотя и в течение дня на небе может проглядывать солнце. Радует, что сильного ветра 22 августа в Северной столице не предвидится.

Примерно такой же погода будет и в пятницу, 23 августа. Переменная облачность и кратковременные дожди станут спутниками в течение дня. А температура воздуха останется на уровне +18…+20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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