В Выборгском замке нашли вход в еще одно подземелье
Реставраторы Выборгского замка продолжают делать все новые и новые открытия. При реставрации третьего корпуса Цейхгауза они раскопали еще один вход в подземелье. Куда ведет тоннель - только предстоит узнать.
- Реставрация в Выборгском замке продолжает приносить сюрпризы. Во время вычинки кладки внутри третьего корпуса Цейхгауза обнаружилась часть арки, - пишет в соцсетях директор объединенного Выборгского музея-заповедника Владимир Цой.
Пока неизвестно, что скрывается за открывшимся тоннелем - вход только предстоит расчистить, но спешить с этим реставраторы не будут, ведь такие работы не терпят суеты.
Скорее всего под сводом арки начинается проход в северной стене Цейхгауза, когда-то шедший на внешний вал у стен Выборгского замка. Ранее с упоминанием этого подземного хода историки не сталкивались. Возможно, что за завалами из камней и кирпича скрывается еще одно подземелье.
ИСТОЧНИК KP.RU