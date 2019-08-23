2019-08-23T11:43:10+03:00
Общество

В Выборгском замке нашли вход в еще одно подземелье

Проход в стене обнаружили при реставрации третьего корпуса Цейхгауза
Петр КИБЕР
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В Выборгском замке раскопали вход в подземелье. Фото: Владимир Цой/ vk.com/id432917В Выборгском замке раскопали вход в подземелье. Фото: Владимир Цой/ vk.com/id432917
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Реставраторы Выборгского замка продолжают делать все новые и новые открытия. При реставрации третьего корпуса Цейхгауза они раскопали еще один вход в подземелье. Куда ведет тоннель - только предстоит узнать.

- Реставрация в Выборгском замке продолжает приносить сюрпризы. Во время вычинки кладки внутри третьего корпуса Цейхгауза обнаружилась часть арки, - пишет в соцсетях директор объединенного Выборгского музея-заповедника Владимир Цой.

Пока неизвестно, что скрывается за открывшимся тоннелем - вход только предстоит расчистить, но спешить с этим реставраторы не будут, ведь такие работы не терпят суеты.

Скорее всего под сводом арки начинается проход в северной стене Цейхгауза, когда-то шедший на внешний вал у стен Выборгского замка. Ранее с упоминанием этого подземного хода историки не сталкивались. Возможно, что за завалами из камней и кирпича скрывается еще одно подземелье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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