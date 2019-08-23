Против водителя, протаранившего авто с детьми на улице Савушкина, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-23T12:01:17+03:00

В аварии в Приморском районе серьезно пострадали две девочки, а также еще трое взрослых

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Неадекватный водитель, устроивший серьезное ДТП в Приморском районе Петербурга, стал фигурантом уголовного дела. Против 39-летнего мужчины, протаранившего машину, в которой ехала семья из Псковской области, возбуждено производство по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

- 22 августа 2019 года около двух часов дня на улице Савушкина водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Джетта», совершил наезд на стоящий на светофоре «Ниссан», который от удара въехал в автомобиль «Лада», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

От удара заднюю часть «Ниссана» просто смяло. Сильнее всего пострадали две девочки 8 и 15 лет, которые сидели на заднем сиденье. Младшую госпитализировали в среднем состоянии, а старшую увезли на машине реанимации в тяжелом.

Также травмы средней степени тяжести получили мать и отец девочки, а также молодой мужчина, ехавший в «Ладе».

Сам виновник аварии, находившийся в неадекватном состоянии, попытался сбежать с места ДТП, но не успел - его скрутили оказавшиеся рядом бойцы Росгвардии.

Теперь нарушителя ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU