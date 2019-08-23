Петербургского боксера Максима Дадшева посмертно наградили медалью

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-23T13:53:32+03:00

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Петербургский боксер Максим Дадашев, умерший после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, посмертно получил золотую медаль от Евразийской федерации профессионального бокса. Награду вручили менеджеру и тренеру спортсмена на II конгресс ЕВР в Челябинске.

- Мы скучаем по Максиму. Пусть бог хранит его и поможет его семье, - сказал на церемонии тренер россиянина Бадди Макгирт.

Напомним, что последний бой Максима Дадашева прошел 20 июля в американском городе Оксон Хилл. Россиянин вышел на бой против Субриэля Матиаса не имея ни одного поражения на профессиональном ринге.

Во время боя тренеры Дадашева видели, что Максим пропускает много ударов, пытались отговорить его от продолжения встречи, но остановили все лишь после 11-го раунда. Россиянину слало плохо, его срочно отвезли в больницу, где он впал в кому с отеком мозга.

Через три дня боксер умер. У Максима Дадашева остались жена и маленький сын. Похоронили боксера 4 августа в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU