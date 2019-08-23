Суд освободил из под ареста виновника смертельной аварии на Невском проспекте
Виновник смертельной аварии на Невском проспекте, водитель черного BMW X6 Мурад Каграман оглы Касымов, севший за руль под воздействием веселящего газа и сбивший насмерть двух человек, вышел на свободу из следственного изолятора.
- В ходе следствия установлено, что 24.02.2019 Касымов, находясь в состоянии опьянения и будучи лишенным прав, совершил ДТП у дома номер 55 по Невскому проспекту. Столкнувшись с попутными автомобилями Mercedes-Benz и Skoda Octavia, BMW X6 выехал на тротуар, где сбил пятерых пешеходов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Причиной, по которой Куйбышевский районный суд отпустил Касымова из под страши. стало ходатайство его адвокатов. Те указали, что с момента ареста прошло уже полгода, а держать за решеткой больше шести месяцев можно только тех, кого обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Деяния, вменяемые Касымову, отнесены законом к категории преступлений средней тяжести.
Таким образом, уже вскоре виновник смертельного ДТП окажется на свободе. По решению суда до рассмотрения дела по существу он не сможет выходить из дома ночью, а также садиться за руль. Впрочем, в последний раз его это не остановило.
ИСТОЧНИК KP.RU