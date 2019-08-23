2019-08-23T15:19:36+03:00
Общество

Суд освободил из под ареста виновника смертельной аварии на Невском проспекте

Мурада Каграман оглы Касымова отпустили домой до суда после шести месяцев в СИЗО
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
После полугода в СИЗО Мурад Каграман оглы Касымов выходитна свободу. Ждать суда по смертельному ДТП на Невском он будет дома.После полугода в СИЗО Мурад Каграман оглы Касымов выходитна свободу. Ждать суда по смертельному ДТП на Невском он будет дома.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Виновник смертельной аварии на Невском проспекте, водитель черного BMW X6 Мурад Каграман оглы Касымов, севший за руль под воздействием веселящего газа и сбивший насмерть двух человек, вышел на свободу из следственного изолятора.

- В ходе следствия установлено, что 24.02.2019 Касымов, находясь в состоянии опьянения и будучи лишенным прав, совершил ДТП у дома номер 55 по Невскому проспекту. Столкнувшись с попутными автомобилями Mercedes-Benz и Skoda Octavia, BMW X6 выехал на тротуар, где сбил пятерых пешеходов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Причиной, по которой Куйбышевский районный суд отпустил Касымова из под страши. стало ходатайство его адвокатов. Те указали, что с момента ареста прошло уже полгода, а держать за решеткой больше шести месяцев можно только тех, кого обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Деяния, вменяемые Касымову, отнесены законом к категории преступлений средней тяжести.

Таким образом, уже вскоре виновник смертельного ДТП окажется на свободе. По решению суда до рассмотрения дела по существу он не сможет выходить из дома ночью, а также садиться за руль. Впрочем, в последний раз его это не остановило.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
15-летний ватерполист из Петербурга умер в Болгарии во время тренировки
«Убогая летающая тарелка»: Петербуржцы предложили избавиться от стеклянного купола Невской Ратуши
«Спартак» выделил болельщикам «Зенита» 4 тысячи билетов
Завод «Тойота» в Санкт-Петербурге начнет выпуск кроссовера RAV4 нового поколения
Ботанический сад устроит распродажу саженцев
В Царском Селе вместо книжных шкафов используют холодильники «ЗИЛ»
МЧС предупреждает петербуржцев от грозах
Мотоциклист пытался проскочить меж двух грузовиков, но не успел и погиб
Прайд в городе: Петербуржцев удивил «радужный» стадион на Крестовском острове
Полиция задержала владельца турецкого отеля, в бассейне которого захлебнулась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга
Невский район стал самым криминальным в Петербурге
Петербургского боксера Максима Дадшева посмертно наградили медалью
На трассе Выборг – Светогорск построят новый мост через Вуоксу
Пулково ужесточит контроль за автонарушителями
Зенитовцы пришли в Эрмитаж и «намалевали» синих квадратов
Против водителя, протаранившего авто с детьми на улице Савушкина, завели уголовное дело
В Выборгском замке нашли вход в еще одно подземелье