Суд освободил из под ареста виновника смертельной аварии на Невском проспекте

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-23T15:19:36+03:00

После полугода в СИЗО Мурад Каграман оглы Касымов выходитна свободу. Ждать суда по смертельному ДТП на Невском он будет дома. Фото: СОЦСЕТИ

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Виновник смертельной аварии на Невском проспекте, водитель черного BMW X6 Мурад Каграман оглы Касымов, севший за руль под воздействием веселящего газа и сбивший насмерть двух человек, вышел на свободу из следственного изолятора.

- В ходе следствия установлено, что 24.02.2019 Касымов, находясь в состоянии опьянения и будучи лишенным прав, совершил ДТП у дома номер 55 по Невскому проспекту. Столкнувшись с попутными автомобилями Mercedes-Benz и Skoda Octavia, BMW X6 выехал на тротуар, где сбил пятерых пешеходов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Причиной, по которой Куйбышевский районный суд отпустил Касымова из под страши. стало ходатайство его адвокатов. Те указали, что с момента ареста прошло уже полгода, а держать за решеткой больше шести месяцев можно только тех, кого обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Деяния, вменяемые Касымову, отнесены законом к категории преступлений средней тяжести.

Таким образом, уже вскоре виновник смертельного ДТП окажется на свободе. По решению суда до рассмотрения дела по существу он не сможет выходить из дома ночью, а также садиться за руль. Впрочем, в последний раз его это не остановило.

ИСТОЧНИК KP.RU