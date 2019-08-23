Завод «Тойота» в Санкт-Петербурге начнет выпуск кроссовера RAV4 нового поколения

СЕГОДНЯ 17:35 2019-08-23T17:35:39+03:00

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Петербург опять подтверждает звание столицы автопрома России. Не в обиду Тольятти или Нижнему Новгороду, но сейчас именно в Северной столице производят самые популярные и продаваемые в стране автомобили. И одним из них является кроссовер Toyota RAV4. Сейчас на петербургском заводе японской компании собирают четвертое поколение машины, а вскоре его сменит новая, пятая генерация.

- В октябре 2019 года завод «Тойота» в Санкт-Петербурге прекращает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и запускает производство абсолютно нового Toyota RAV4, - сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Кроме нового дизайна, технологий и прочего, сопутствующего обновлению модельного ряда изменений, запуск следующего поколения означает серьезные инвестиции в петербургскую промышленность.

Это первый шаг из Специального инвестиционного контракта, который компания подписала с Минпромторгом России и правительством Петербурга. Согласно договору, в течение 10 лет в завод будет инвестировано 20 миллиардов рублей. Как минимум 5 из них в качестве налогов останутся в казне города.

ИСТОЧНИК KP.RU