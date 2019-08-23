Проверка завершилась: После пыток арестованных из «Крестов-2» уволили сотрудников
Скандал вокруг петербургского следственного изолятора «Кресты-2» разразился в начале августа. В интернете появилось видео с пытками находящихся под стражей обвиняемых. На кадрах неизвестные избивали одного из арестованных палкой, издеваясь над ним.
После того, как на запись обратила внимание общественность, в СИЗО нагрянул «десант» из сотрудников ФСИН России. Они организовали собственную проверку, чтобы оценить работу коллег. Спустя несколько дней замначальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что в «Крестах-2» устроили специальные камеры с «головорезами». Туда отправляли неугодных для перевоспитания. При этом никакого контроля со стороны сотрудников изолятора не было.
23 августа ФСИН России рассказала о завершении проверки. В результате рабочих мест лишились трое сотрудников. Еще двадцать человек привлекли к дисциплинарной ответственности.
- Все материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решений, - уточнили в ведомстве.
Видео пыток предположительно из СИЗО-1 в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
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ИСТОЧНИК KP.RU