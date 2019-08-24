Ваши ожидания - это ваши проблемы: Шоу-заезды «Формулы-1» в центре Петербурга были отменены
Радость и разочарование одновременно познали петербургские поклонники авто- и мотоспорта. С одной стороны в центре Северной столицы им показали гоночный болид «Формулы-1» и дакаровский «Камаз», а с другой - показательные заезды пилота «королевских гонок» команды «Торо Россо» Даниила Квята были отменены.
- Людей очень много. Все фотографируют машины, делают селфи с Квятом. Дети облепили гоночные «Камазы». Но зрители расстроены, что заезды отменили, - передает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.
По некоторым данным, причиной заездов формульного болида стали меры безопасности. А ведь изначально организаторы планировали, что Даниил Квят «прохватит» по проспекту мимо Исаакиевского собора.
- В рамках шоу Даниил Квят сделает четыре показательных заезда по Адмиралтейскому проспекту. Каждый - продолжительностью 15 минут, - заявлялось ранее.
Увы, но праздник оказался выставкой. Неизвестно, сильно расстроился ли сам гонщик, а вот пришедшие поглазеть на заезды горожане оказались обмануты в своих ожиданиях.
Впрочем, как говорил Андрей Аршавин: «Ваши ожидания - это ваши проблемы».
Зато по "Камазам" дети полазали.Фото: Артем КИЛЬКИН
Пилот "Фомулы-1" Даниил Квят приехал в Санкт-Петербург.Показательные заезды отменили, поэтому гонщик раздавал автографы и делал селфи.Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU