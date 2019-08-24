Ваши ожидания - это ваши проблемы: Шоу-заезды «Формулы-1» в центре Петербурга были отменены

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-24T16:00:14+03:00

Поклонникам мира моторов лишь оставалось делать селфи и брать автографы у российскорго пилота «королевских гонок» Даниила Квята

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Радость и разочарование одновременно познали петербургские поклонники авто- и мотоспорта. С одной стороны в центре Северной столицы им показали гоночный болид «Формулы-1» и дакаровский «Камаз», а с другой - показательные заезды пилота «королевских гонок» команды «Торо Россо» Даниила Квята были отменены.

- Людей очень много. Все фотографируют машины, делают селфи с Квятом. Дети облепили гоночные «Камазы». Но зрители расстроены, что заезды отменили, - передает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

По некоторым данным, причиной заездов формульного болида стали меры безопасности. А ведь изначально организаторы планировали, что Даниил Квят «прохватит» по проспекту мимо Исаакиевского собора.

- В рамках шоу Даниил Квят сделает четыре показательных заезда по Адмиралтейскому проспекту. Каждый - продолжительностью 15 минут, - заявлялось ранее.

Увы, но праздник оказался выставкой. Неизвестно, сильно расстроился ли сам гонщик, а вот пришедшие поглазеть на заезды горожане оказались обмануты в своих ожиданиях.

Впрочем, как говорил Андрей Аршавин: «Ваши ожидания - это ваши проблемы».

Зато по "Камазам" дети полазали.Фото: Артем КИЛЬКИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/727860" frameborder="0"></iframe> Пилот "Фомулы-1" Даниил Квят приехал в Санкт-Петербург.Показательные заезды отменили, поэтому гонщик раздавал автографы и делал селфи.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU