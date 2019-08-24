2019-08-24T19:09:32+03:00
Общество

Через несколько дней возможна перевозка: Петербургские врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки

По словам российских специалистов, состояние ребенка пока тяжелое, но стабильное [видео]
Петр КИБЕР
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Если состояние не ухудшится, то 12-летнюю Алису смогутперевезти в Петербург.Если состояние не ухудшится, то 12-летнюю Алису смогутперевезти в Петербург.Фото: СОЦСЕТИ
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Российские врачи рассказали о состоянии 12-летней Алисы Адамовой, пострадавшей на отдыхе в турецком Бодруме. Девочка, руку которой засосало в дренажную трубу бассейна, 10 минут пробыла под водой и впала в кому. Сейчас она находится в госпитале Памуккале, а специалисты из Петербурга помогают и руководят своими турецкими коллегами.

- Сегодня утром во время общения с сотрудниками госпиталя Памуккале нам было сообщено о неудачной попытке переключения девочки на другой аппарат искусственного дыхания, чтобы отвезти пациентку на томографию, - рассказал главный детский анестезиолог-реаниматолог Санкт-Петербурга Владимир Копылов. - По настоянию, в нашем присутствии была сделана еще одна попытка, которая оказалась удачной.

В итоге юную пациентку удалось отвести на компьютерную томографию, которая подтвердила тяжелое состояние здоровья ребенка. При этом неплохая переносимость транспортировки показывает, что в ближайшие несколько дней ребенка можно будет перевезти в Россию.

Петербургские врачи договорились с турецкими коллегами, что будут проводить ежедневные консультации и как только состояние ребенка позволит, спецбортом МЧС Алису переправят в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий Раухфуса, где ее уже готовы принять.

Напомним, что утром 24 августа мама девочки рассказала, что состояние ее дочери немного улучшилось, врачи даже отменили два из четырех препаратов. Также нормализовался сердечный ритм и давление.

Петербургские врачи рассказали, что пострадавшую на отдыхе в Турции девочку вскоре можно будет отвезти в Россию.Состояние ребенка тяжелое, но стабильное

ИСТОЧНИК KP.RU

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