2019-08-24T13:01:57+03:00
Общество

Сердечко бьется ровно: Юной петербурженке, едва не утонувшей в турецком отеле, стало лучше

Мама девочки рассказала о состоянии своей дочери
Петр КИБЕР
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Состояние 12-летней Алисы пусть немного, но улучшилось.Состояние 12-летней Алисы пусть немного, но улучшилось.Фото: СОЦСЕТИ
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У всех, кто переживает за 12-летнюю девочку из Петербурга, которая едва не погибла в турецком отеле, появилась небольшая, еще робкая, но надежда. Мама Алисы Наталья в соцсетях рассказала о состоянии дочери. Оно пусть немного, но улучшилось.

- Сердечко бьется ровно, давление нормализуется. Отменили два препарата из четырех, - написала на своей странице «ВКонтакте» мама девочки.

Сейчас они с отцом живут в отеле, из окон которого видна клиника института Памуккале, в котором лежит их дочь.

Родители девочки день и ночь смотрят на госпиталь из окна отеля. Фото: СОЦСЕТИ

Родители девочки день и ночь смотрят на госпиталь из окна отеля.Фото: СОЦСЕТИ

- Госпиталь, в котором спит Лисенок! Вид от отеля, где мы ее ждем. Так близко и так далеко, - простые, но пробивающие до слез слова, которыми Наталья подписала фото.

Конечно, пока делать прогнозы рано, но петербургские врачи, прибывшие на помощь турецким коллегам, также выражают осторожный оптимизм. Вечером 23 августа им удалось полностью ознакомиться с состоянием пациентки. Во время осмотра было зафиксировано уменьшение частоты пульса и улучшение сердечной деятельности.

Вместе с лечащими врачами петербургские реаниматологи решили провести девочке компьютерную томографию, которую раньше опасались делать из-за тяжелого состояния Алисы.

- Турецкие коллеги выразили готовность выполнить это исследование либо сегодня ночью, либо завтра утром, - сообщают в пресс-службе правительства Петербурга. - Утром 24 августа запланирован повторный осмотр и консилиум.

Дренажная трубка, которая по всем правилам должна быть закрыта решеткой, но не была, оказалось ловушкой для ребенка. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Дренажная трубка, которая по всем правилам должна быть закрыта решеткой, но не была, оказалось ловушкой для ребенка.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Напомним, что трагический инцидент произошел в отеле Sunhill в Бодруме 18 августа. Руку купавшейся в бассейне девочки затянуло в дренажную трубу. Около 10 минут родители и отдыхающие пытались достать ребенка и смогли это сделать лишь сломав злосчастную трубку.

При этом персонал отеля попытался переложить ответственность за ЧП на родителей Алисы. Позднее одного из владельцев и менеджеров отеля задержала турецкая полиция. Все это время девочка находится в коме, ее состояние оценивается как тяжелое. Транспортировать ребенка в Россию пока нельзя. Более точно должно показать компьютерное исследование, которое проведут со дня на день.

В злополучном отеле продолжают отдыхать люди, но путевки в него уже не продают. Фото: официальный сайт отеля Sunhill

В злополучном отеле продолжают отдыхать люди, но путевки в него уже не продают. Фото: официальный сайт отеля Sunhill

Помощь семье ребенка оказывают правительство Петербурга, МИД России и многие потрясенные произошедшим россияне, а также турецкая сторона.

- Дорогие друзья, знакомые и незнакомые! Спасибо за то, что Вы с нами! Наверное минимум половина России думает и помогает нам. Турция тоже с нами! Вчера комиссар жандармерии города Денизли предлагал любую помощь. Сегодня встречались с председателем комитета по туризму провинции Мугла, к которой относится Бодрум. Министр здравоохранения Турции в курсе. Министр иностранных дел Турции тоже, - благодарят всех за помощь родители девочки.

Сам отель, в котором произошло ЧП работает, но продажа путевок в него закрыта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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