Сердечко бьется ровно: Юной петербурженке, едва не утонувшей в турецком отеле, стало лучше

У всех, кто переживает за 12-летнюю девочку из Петербурга, которая едва не погибла в турецком отеле, появилась небольшая, еще робкая, но надежда. Мама Алисы Наталья в соцсетях рассказала о состоянии дочери. Оно пусть немного, но улучшилось.

- Сердечко бьется ровно, давление нормализуется. Отменили два препарата из четырех, - написала на своей странице «ВКонтакте» мама девочки.

Сейчас они с отцом живут в отеле, из окон которого видна клиника института Памуккале, в котором лежит их дочь.

Родители девочки день и ночь смотрят на госпиталь из окна отеля.Фото: СОЦСЕТИ

- Госпиталь, в котором спит Лисенок! Вид от отеля, где мы ее ждем. Так близко и так далеко, - простые, но пробивающие до слез слова, которыми Наталья подписала фото.

Конечно, пока делать прогнозы рано, но петербургские врачи, прибывшие на помощь турецким коллегам, также выражают осторожный оптимизм. Вечером 23 августа им удалось полностью ознакомиться с состоянием пациентки. Во время осмотра было зафиксировано уменьшение частоты пульса и улучшение сердечной деятельности.

Вместе с лечащими врачами петербургские реаниматологи решили провести девочке компьютерную томографию, которую раньше опасались делать из-за тяжелого состояния Алисы.

- Турецкие коллеги выразили готовность выполнить это исследование либо сегодня ночью, либо завтра утром, - сообщают в пресс-службе правительства Петербурга. - Утром 24 августа запланирован повторный осмотр и консилиум.

Дренажная трубка, которая по всем правилам должна быть закрыта решеткой, но не была, оказалось ловушкой для ребенка.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Напомним, что трагический инцидент произошел в отеле Sunhill в Бодруме 18 августа. Руку купавшейся в бассейне девочки затянуло в дренажную трубу. Около 10 минут родители и отдыхающие пытались достать ребенка и смогли это сделать лишь сломав злосчастную трубку.

При этом персонал отеля попытался переложить ответственность за ЧП на родителей Алисы. Позднее одного из владельцев и менеджеров отеля задержала турецкая полиция. Все это время девочка находится в коме, ее состояние оценивается как тяжелое. Транспортировать ребенка в Россию пока нельзя. Более точно должно показать компьютерное исследование, которое проведут со дня на день.

В злополучном отеле продолжают отдыхать люди, но путевки в него уже не продают. Фото: официальный сайт отеля Sunhill

Помощь семье ребенка оказывают правительство Петербурга, МИД России и многие потрясенные произошедшим россияне, а также турецкая сторона.

- Дорогие друзья, знакомые и незнакомые! Спасибо за то, что Вы с нами! Наверное минимум половина России думает и помогает нам. Турция тоже с нами! Вчера комиссар жандармерии города Денизли предлагал любую помощь. Сегодня встречались с председателем комитета по туризму провинции Мугла, к которой относится Бодрум. Министр здравоохранения Турции в курсе. Министр иностранных дел Турции тоже, - благодарят всех за помощь родители девочки.

Сам отель, в котором произошло ЧП работает, но продажа путевок в него закрыта.

Врачи рассказали о шансах на выживание девочки, руку которой затянуло в трубу бассейна в Турции

За четыре дня у 12-летней школьницы четыре раза останавливалось сердце (подробности)

«Она лучше всех в семье плавала»: Девочка, руку которой засосало в трубу бассейна в турецком отеле, до сих пор в коме

В турецкой больнице в Денизли вместе со школьницей находятся ее родители (подробности)

Транспортировать в Россию - опасно: Главврач турецкой клинике рассказал о состоянии девочки, которую засосало в трубу в бассейне

В турецкой больнице в Денизли вместе со школьницей находятся ее родители (подробности)