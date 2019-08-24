Ленинградский зоопарк разыграет шанс покормить лемуров

СЕГОДНЯ 20:51 2019-08-24T20:51:40+03:00

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«Животных не кормить!» - такая табличка встречает всякого, кто приходит в зоопарк. И это неспроста, ведь добросердечные граждане могут до смерти закормить обитателей зверинца, которым надо соблюдать строгую и сбалансированную диету. Ну а если покормить озорных пушистиков хочется невмоготу, то выход есть - Ленинградский зоопарк разыгрывает шанс познакомиться поближе с лемурами.

- Мы задумались, кто из наших животных больше всех похож на неуловимых и шкодных первоклассников? Кто бегает и играет так, будто до начала урока осталась одна минута? Конечно же, это наши озорные лемуры! - сообщает в соцсетях пресс-служба зоопарка.

Чтобы ярко и необычно отметить День знаний, который в этом году состоится в понедельник, 2 сентября, надо подписаться на аккаунт Ленинградского зоопарка в «Инстаграме», отметить в комментариях к посту с розыгрышем друга или нескольких(чем больше– тем выше ваши шансы на победу!) и ждать жеребьевки.

30 августа в прямом эфире случайным образом будут выбраны победители, которые получат два пригласительных билета на праздник 2 сентября и смогут лично покормить лемуров. и да, тащить с собой торты и пирожные не стоит - зоопарк кормом обеспечит.

Напомним, что летом одна нетерпеливая мамаша кинула в белую медведицу стаканчик мороженого. Так делать точно не надо - выгонят.

ИСТОЧНИК KP.RU