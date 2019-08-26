Нам нужно чудо: Мама пострадавшей в Турции девочки попросила петербуржцев помолиться за дочь

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-26T11:05:05+03:00

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Только на чудо остается уповать родителям 12-летней петербурженки Алисы Адамовой, пострадавшей на отдыхе в Турции. Врачи делают все возможное для ребенка, но состояние девочки, руку которой затянуло в дренажную трубу бассейна, остается крайне тяжелым. Она находится в коме, а мама с папой просят горожан помолиться за дочку.

- Дорогие мои друзья, знакомые и те, кто нас не знают лично! Врачи делают все возможное. Но наш Лисенок нуждается в чуде! Прошу Вас всех - завтра (26 августа - прим. ред.), в 21:00 по московскому времени давайте все попросим об этом! Мы верим, что нас услышат... - написала на своей странице в соцсетях мама девочки Наталья, добавив, что Алиса крещена как Александра!

Это должна быть молитва по соглашению (о болящем), когда множество людей одновременно просят об одном и том же.

Все верующие горожане также могут прийти с просьбами о исцелении девочки в подворье монастыря Александра Свирского на Дальневосточном проспекте.

Напомним, что накануне папа Алисы, после разговора с врачами сообщил, что состояние дочери остается очень тяжелым.

- Верим в чудо, - написал он на своей странице в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU