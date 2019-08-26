2019-08-26T14:38:38+03:00
Общество

Петербургские самбисты готовы обучить кондукторов самообороне

Такой ответ на депутатский запрос дал комитет по физической культуре и спорту города
Петр КИБЕР
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Если идею примут, петербургские кондукторы смогут выглядеть так, как на фото.Если идею примут, петербургские кондукторы смогут выглядеть так, как на фото.Фото: Анна ПОПОВА
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Недавние эпизоды нападения на кондукторов общественного транспорта эхом тревоги отозвались в груди петербургских депутатов. Поразмыслив, как защитить людей от агрессии неадекватных пассажиров, народные избранники предложили направить кондукторов на курсы самозащиты. И предложение нашло адресата.

- Петербургское отделение «Всероссийской Федерации Самбо» готово обучить городских кондукторов основам самообороны, - говорится в ответе комитета по физической культуре и спорту Северной столицы на запрос депутата ЗакСа Алексея Цивилева.

Напомним, что два эпизода нападений на женщин-кондукторов троллейбусов произошли в июне и июле 2019 года. В первом случае 55-летняя сотрудница «Горэлектротранса» оказалась в больнице с травмой глаза. Второй эпизод, но уже на 45 маршруте, был почти таким же.

В итоге буянов задержали, а парламентарии города на Неве озаботились безопасностью сотрудниц, которым приходится в одиночку противостоять различным неадекватным персонажам.

Пока реакции «Горэлектротранса» на ответ Смольного неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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