2019-07-31T18:15:04+03:00
Происшествия

Полиция завела дело после избиения кондуктора в троллейбусе

Агрессивного петербуржца, напавшего на 55-летнюю женщину активно ищут
Петр КИБЕР
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Теперь неадекватному петербуржцу грозит уголовное преследование.Теперь неадекватному петербуржцу грозит уголовное преследование.Фото: скриншот с видео
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Полиция Кировского района Санкт-Петербурга возбудила производство по уголовному делу в отношении неизвестного молодого человека, который 24 июля избил кондуктора троллейбуса.

- По заявлению потерпевшей, при проезде в троллейбусе на пересечении Ленинского проспекта и бульвара Новаторов в ходе конфликта неизвестный мужчина нанес ей телесные повреждения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее в отделение пришла и телефонограмма из травмпункта, куда отправилась женщина. Там у нее диагностировали повреждение глаза.

Причиной драки стало то, что женщина отказалась возвращать деньги за билет, когда проехавший пару остановок молодой мужчина понял, что ошибся троллейбусом. После избиения 55-летней кондукторши нападавший выскочил на улицу и скрылся.

Сейчас агрессора ищет «Горэлектротранс», обратившийся за помощью к горожанам и полицейские.

Дело заведено по статье «Хулиганство, совершенное в транспорте общего пользования».

ИСТОЧНИК KP.RU

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