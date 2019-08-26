2019-08-26T15:54:07+03:00
Общество

К 345-летию в Мурино поставят памятник кому-нибудь

С такой инициативой выступили местные активисты
Петр КИБЕР
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В 2021 году в Мурино может появиться памятник. Кому-нибудь.В 2021 году в Мурино может появиться памятник. Кому-нибудь.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В ближайшем пригороде Петербурга - самом молодом городе России Мурино, могут установить памятник. Кому-нибудь. С такой идеей выступили местные активисты. Монумент предлагают создать скульпторам и ученикам художественных школ. Выбирать проект-победитель будут все миром.

- Планируется, что памятник будет посвящен одному из людей, сыгравших значительную роль в становлении этой территории, - сообщают инициаторы проекта.

Какому из известных жителей или строителей Мурино будет посвящен монумент - неизвестно. Зато известно, что деньги на него должны дать меценаты. Конкурс проектов, на котором должны выбрать достойнейший, планируют провести в декабре 2019 года.

А вот сам памятник подарят властям Ленобласти в 2021 году, когда Мурино отпразднует 345-летний юбилей, что немного странно, учитывая его 270-летие в нынешнем году. Планируемое место установки находится между рекой Охта и шоссе в Лаврики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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