К 345-летию в Мурино поставят памятник кому-нибудь
В ближайшем пригороде Петербурга - самом молодом городе России Мурино, могут установить памятник. Кому-нибудь. С такой идеей выступили местные активисты. Монумент предлагают создать скульпторам и ученикам художественных школ. Выбирать проект-победитель будут все миром.
- Планируется, что памятник будет посвящен одному из людей, сыгравших значительную роль в становлении этой территории, - сообщают инициаторы проекта.
Какому из известных жителей или строителей Мурино будет посвящен монумент - неизвестно. Зато известно, что деньги на него должны дать меценаты. Конкурс проектов, на котором должны выбрать достойнейший, планируют провести в декабре 2019 года.
А вот сам памятник подарят властям Ленобласти в 2021 году, когда Мурино отпразднует 345-летний юбилей, что немного странно, учитывая его 270-летие в нынешнем году. Планируемое место установки находится между рекой Охта и шоссе в Лаврики.
ИСТОЧНИК KP.RU