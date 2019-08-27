Поменяем за пару недель: В метро рассказали, когда на схемах появятся станции Фрунзенского радиуса

СЕГОДНЯ 15:38 2019-08-27T15:38:18+03:00

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Все петербуржцы, а особенно жители Фрунзенского района с нетерпение ждут, когда же наконец откроются новые станции подземки. Согласно обещаниям руководства города, «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» должны распахнуть двери для пассажиров 1 сентября. Тогда же станции должны появиться и на схемах линий метро в самой подземке. Так это или не так, корреспонденту «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе метрополитена.

- Как только будет официальная информация об открытии станций, мы сразу же начнем менять схемы. Но надо понимать, что это не произойдет моментально. Вестибюлей и вагонов много, на работы требуется время, - сообщила пресс-секретарь подземки Юлия Шевель.

Если Фрунзенский радиус откроется по графику, то за пару недель, к середине сентября все схемы поменяют. Правда, что делать, если двери распахнет только один «Проспект Славы», в метро не знают.

- У нас заготовлены варианты со всеми тремя станциями. Пока ждем сентября, - сообщила представитель петербургского метрополитена.

ИСТОЧНИК KP.RU