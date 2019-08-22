Журналистам показали, как двигается стройка на станциях «Проспект Славы» и «Дунайская»

История со строительством Фрунзенского радиуса больше напоминала многосерийную драму. Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» планировали открыть в декабре прошлого года. Затем сроки перенесли, сотрудники бастовали, а город решил разорвать контракты с «Метростроем». Страсти улеглись лишь в апреле, и работа на «фиолетовой ветке» вновь закипела. Тогда же горожанам озвучили новую дату – 1 сентября.

РАБОТЫ ЗАВЕРШАЮТСЯ

За девять дней до «запуска» станции готовы на 95 процентов. К такому выводу пришла комиссия во главе с врио губернатора Александром Бегловым, которая 22 августа посетила «Проспект Славы» и «Дунайскую».

Витражи на "Дунайской" посвятили городам Европы, расположенным на Дунае.Фото: Артем КИЛЬКИН

Инспекция проверила, как сотрудники «Метростроя» справляются с оставшимися работами: монтажом систем противопожарного водопровода, сети освещения и связи, видеокамер, дистанционного управления затворами и другими задачами.

Полностью завершить работы сотрудники должны за восемь дней.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы отвечаем за эскалаторы, у нас все готово. Было непросто, но мы справились, - рапортуют сотрудники одного из СМУ.

Вестибюль станции «Проспект Славы» украшает мозаичное панно в честь героев Афганистана.Фото: Артем КИЛЬКИН

Рядом трудятся их коллеги, которые завершают обшивку внутренних помещений, полируют колонны и застекляют вход в вестибюль. Проводится обкатка поездов, эскалаторов и траволаторов. «Последние штрихи» наводят около двух тысяч человек.

Работы у входа на станцию "Дунайская" продолжаются.Фото: Артем КИЛЬКИН

Из необычного - в вестибюле установили информационное табло с сенсорным экраном. С помощью умной программы можно проложить маршрут между станциями, до вокзалов, аэропорта или посмотреть карту с предприятиями поблизости.

Новое табло с сенсорным экраном.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Шпаргалку» сделали удобной для пенсионеров и иностранцев. Шрифт можно увеличить, а текст перевести на английский язык.

Станции планировали открыть 1 сентября.Фото: Артем КИЛЬКИН

ДО КОНЦА ЛЕТА

Степень готовности станций в правительстве Петербурга оценивают как высокую, но вопрос о том, откроется ли Фрунзенский радиус 1 сентября 2019 года, остается открытым. По словам врио губернатора, город не гонится за сроками, а главный приоритет - безопасность пассажиров.

На станциях трудятся около двух тысяч человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Есть небольшое отставание на «Дунайской», строители работают, догоняют график. Сейчас идет работа по приемке всего оборудования, пусконаладочные работы, - отметил Александр Беглов во время поездки. – Я не ставлю задачу успеть к 1 сентября или к 8. Вопрос номер один – чтобы это было безопасно. Если нет - придется дорабатывать.

В Смольном отмечают, что не хотят повторить опыт станций, которые запустили к Чемпионату мира по футболу. Поэтому решение о том, готов ли новый участок фиолетовой ветки к пассажирам, будет принято 30 августа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/727460" frameborder="0"></iframe> Видео дня: Первый поезд прошел от станции метро "Дунайская" до "Проспекта Славы".Надежда ФАТКУЛЛИНА

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