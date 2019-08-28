2019-08-28T12:56:32+03:00
Происшествия

Упавшая под поезд метро молодая девушка лишилась рук

Инцидент произошел 27 августа на станции «Гражданский проспект»
Петр КИБЕР
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Падение под поезд стоило 27-летней девушке потери обеих рук.Падение под поезд стоило 27-летней девушке потери обеих рук.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стали известны подробности инцидента в петербургской подземке, произошедшем 28 августа. Днем во вторник пресс-служба метрополитена сообщила, что движение поездов по первой линии ограничено из-за падения человека на рельсы на станции «Гражданский проспект».

- В результате происшествия женщину 1992 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и травматическая ампутация обеих предплечий, - пишут «Невские новости».

По предварительным данным, 27-летняя девушка состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Возможно, что именно проблемы с сознанием стали причиной ее падения на рельсы.

Сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи, а сотрудники службы безопасности подземки отсматривают камеры видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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