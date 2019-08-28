2019-08-28T18:22:09+03:00
Происшествия

Хороших людей гораздо больше, чем других: Отец погибшей в Турции девочки поблагодарил всех, кто их поддерживал

Алиса Адамова умерла 28 августа, через 11 дней после ЧП. Ей было всего 12 лет
Степан СТЕПАНОВ
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Алиса Адамова умерла в больнице, через 11 дней после ЧП в бассейне в отеле Sunhill.Алиса Адамова умерла в больнице, через 11 дней после ЧП в бассейне в отеле Sunhill.Фото: СОЦСЕТИ
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Все ждали чуда, но чуда не произошло. Сегодня днем в турецкой больнице умерла 12-летняя Алиса Адамова. Девочка из Санкт-Петербурга, которая захлебнулась в бассейне отеля в Бодруме 18 августа. За жизнь школьницы все это время боролись лучшие врачи университетской больницы Памуккале.

Папа Алисы выложил трогательный пост Вконтакте. Фото: СОЦСЕТИ

Папа Алисы выложил трогательный пост Вконтакте.Фото: СОЦСЕТИ

Консультировали их в том числе медики из Петербурга. Но вывести девочку из крайне тяжелого состояния так и не удалось - у Алисы остановилось сердце. Убитые горем родители сейчас находятся рядом с дочкой, но они нашли силы поблагодарить всех, кто поддерживал их и молился за их ребенка.

Дренажная трубка, которая по всем правилам должна быть закрыта решеткой, но не была, оказалось ловушкой для ребенка. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Дренажная трубка, которая по всем правилам должна быть закрыта решеткой, но не была, оказалось ловушкой для ребенка.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Спасибо всем за то, что пишите, за то, что вы рядом, - написал у себя в соцсетях Андрис, папа Алисы. - Да, мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. За последние 10 дней Наташа и я однозначно поняли, что хороших, добрых и искренних людей гораздо больше, чем других. Вы только не теряйтесь, не стесняйтесь. Простое сообщение, смайлик... Казалось бы мелочь, но эти мелочи очень поддерживают. А на фотографии торт, который Лисенок приготовила мне на день рождения, два месяца назад.

- Мы верили в чудо. Не получилось. Главное, что наш Огонечек, наш Мартын Мартыныч сейчас на небесах. Ей не больно и не страшно. А мы как-нибудь переживем, - сказала мама Алисы Наталья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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