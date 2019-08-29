Летим все вместе: Родители погибшей в Турции девочки отправятся в Петербург одним рейсом

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-29T12:21:40+03:00

Родители погибшей в Турции девочки полетят домой тем же самолетом, который доставит тело их дочери. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Сотрудники Министерства иностранных дел России помогли родителям погибшей в Турции девочки купить билеты на тот же самолет, которым в Петербург должны доставить тело их дочери.

- Спасибо МИДу. Спасибо всем. Летим в субботу все вместе. Прямой рейс Анталия - Питер. Вылетаем в субботу в 23 часа, - написал в соцсетях отец 12-летней Алисы Адамовой.

Сейчас родителям погибшей в бассейне отеля Sunhill Алисы Адамовой отеля Sunhill девочки осталось лишь собраться и покинуть отель, в котором они 11 дней жили и надеялись на чудо, глядя из окна на госпиталь, где лежала их дочь.

- Через час уезжаем из Денизли. Все вместе. В этом городе осталась малость. Сказать спасибо доктору Октаю Бей и собрать вещи, - гласит запись на личной страничке папы Алисы «ВКонтакте».

Напомним, утром 29 августа стало известно о том, что тело погибшей девочки отправят в Петербург вечерним рейсом в субботу. Родители беспокоились, что им может не хватить мест на самолете, но в МИДе им смогли помочь.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/727878" frameborder="0"></iframe> Петербургские врачи рассказали, что пострадавшую на отдыхе в Турции девочку вскоре можно будет отвезти в Россию.Состояние ребенка тяжелое, но стабильное

ИСТОЧНИК KP.RU