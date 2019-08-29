Полиция поймала домушника, который мог ограбить квартиру мамы Ольги Бузовой
Полиция Санкт-Петербурга, похоже, раскрыла одну из самых громких краж последнего времени. В августе 2018 года неизвестный злодей влез в квартиру мамы певицы Ольги Бузовой, откуда вынес ценностей на шесть с лишним миллионов рублей. Позднее мужчину задержали по подозрении в другом преступлении, но уже в «Крестах» выяснились интересные подробности...
- В мае 2019 года сотрудниками полиции Петроградского района Петербурга был задержан 37-летний уроженец сопредельного государства по подозрению в краже имущества на сумму 250 тысяч рублей из квартиры дома 34 по Большой Пушкарской улице, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По некоторым данным, в руках стражей порядка оказался ранее судимый за аналогичные деяния гражданин Беларуси. Кроме Большой Пушкарской улицы, «специалист» по Петроградскому району наведался по адресам на набережной реки Карповки и Кронверском проспекте. В последнем и живет обворованная врач-стоматолог Ирина Бузова.
Общий ущерб от действий мигранта полиция оценивает в 7,7 миллиона рублей. Расследование дел по статье «Кража» продолжается.
Сама Ирина Бузова от комментариев отказалась.
ИСТОЧНИК KP.RU