Компания Л1 вошла в топ-100 брендов Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-29T14:59:47+03:00

Компания Л1 вошла в топ-100 самых знаковых и узнаваемых брендов Петербурга по версии издания «Деловой Петербург». Фото предоставлено пресс-службой Компании Л1.

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Компания Л1 вошла в топ-100 самых знаковых и узнаваемых брендов Петербурга по версии издания «Деловой Петербург». Церемония награждения победителей состоялась 27 августа в ресторане «Метрополь» на Садовой улице.

Выбор лучших и успешных торговых марок осуществлялся экспертами издания на основе данных маркетологов и социологов более чем из 40 организаций и объединений, а также исследования компании «Медиалогия».

По словам главного редактора издания Артемия Смирнова, при составлении рейтинга не оценивалась стоимость компаний.

- Список номинантов был составлен «с точки зрения бытового горожанина»: в его формировании принимали участие читатели издания, - отметил Смирнов.

СПРАВКА

«Л1 Строительная компания №1» – крупнейший в Санкт-Петербурге строительно-инвестиционный холдинг. За 27 лет работы построено порядка 170 домов. В 2017 году по объемам сданного жилья Компания Л1 вошла в пятерку ведущих строительных компаний Санкт-Петербурга. В конце 2018 года полностью введены в эксплуатацию жилые комплексы «Премьер Палас» и «Маршал». Начато строительство 3 очереди ЖК «Лондон Парк» и нового элитного жилого комплекса «Классика. Дом для души». Все дома Компании Л1, независимо от класса, расположены в обжитых районах города с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU