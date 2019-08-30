Туберкулез был: Роспотребнадзор нашел больного повара в детском саду на Парнасе

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-30T09:06:27+03:00

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Петербургское управление Роспотребнадзора подтвердило факт наличия туберкулеза у одного из сотрудников детского сада 11 Выборгского района, расположенного на улице Федора Абрамова. Проведенная проверка показала, что заболевший пока один (предварительно - повар). Других случаев не зарегистрировано.

- Организовано обследование всех контактных детей и сотрудников. Проводится постановка туберкулиновых проб Манту и диаскинтеста, с последующим наблюдением, - сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора. - На сегодняшний день новых случаев подозрения на туберкулез не выявлено.

При этом все работники детсада отправлены на внеплановую флюорографию. Ходившие летом в садик дети также прошли обследование, а те, кто не ходил и придет осенью - сразу отправятся к медикам. Само помещение детсада было продезинфицировано, ситуация остается на контроле у инспекторов.

Напомним, что панику, и не без оснований, в соцсетях подняли родители малышей. В самом детсаду отнекивались, заверили журналистов, что все это ерунда и даже похихикали. Теперь администрации и работникам садика будет не до шуток. Из организмы ждет серьезная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU