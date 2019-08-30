Метрополитен выпустил юбилейные жетоны в честь станций Фрунзенского радиуса
Уже послезавтра для пассажиров должны открыть свои двери станции Фрунзенского радиуса. Пока вопрос их готовности вызывает некоторые сомнения, однако метрополитен Северной столицы уже анонсировал выпуск юбилейных жетонов и «Подорожника».
- В честь открытия нового участка Фрунзенского радиуса метрополитен приготовил всем жителям и гостям города оригинальный подарок. В кассы поступит очередной выпуск коллекционных жетонов, посвященный новым станциям и электродепо «Южное», - сообщает пресс-служба подземки.
В продажу коллекционные жетоны в блистерах (специальной упаковке) поступят в продаже одновременно с открытием «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар». В первое время купить их можно будет только на этих станциях, а потов и по всему метрополитену.
В выпуске четыре жетона - по числу станцию плюс депо «Южное». Одновременно с этим в продажу поступят новые проездные «Подорожник», выполненные в тематическом дизайне Фрунзенского радиуса.
ИСТОЧНИК KP.RU