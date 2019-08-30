2019-08-30T14:27:13+03:00
Общество

Метрополитен выпустил юбилейные жетоны в честь станций Фрунзенского радиуса

В продажу поступит и проездной «Подорожник» с новым дизайном по этому случаю
Петр КИБЕР
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В честь станций Фрунзенского радиуса выпустили юбилейные жетоны. Фото: "Петербургский метрополитен"В честь станций Фрунзенского радиуса выпустили юбилейные жетоны. Фото: "Петербургский метрополитен"
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Уже послезавтра для пассажиров должны открыть свои двери станции Фрунзенского радиуса. Пока вопрос их готовности вызывает некоторые сомнения, однако метрополитен Северной столицы уже анонсировал выпуск юбилейных жетонов и «Подорожника».

- В честь открытия нового участка Фрунзенского радиуса метрополитен приготовил всем жителям и гостям города оригинальный подарок. В кассы поступит очередной выпуск коллекционных жетонов, посвященный новым станциям и электродепо «Южное», - сообщает пресс-служба подземки.

В продажу коллекционные жетоны в блистерах (специальной упаковке) поступят в продаже одновременно с открытием «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар». В первое время купить их можно будет только на этих станциях, а потов и по всему метрополитену.

В выпуске четыре жетона - по числу станцию плюс депо «Южное». Одновременно с этим в продажу поступят новые проездные «Подорожник», выполненные в тематическом дизайне Фрунзенского радиуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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