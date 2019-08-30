Ваши слова нас держат: Мама погибшей в Турции девочки переживает трагедию, читая соболезнования от россиян

СЕГОДНЯ 16:55 2019-08-30T16:55:49+03:00

Родители утонувшей в бассейне Алисы Адамовой все еще не могут поверить в произошедшее

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Потеря собственного ребенка - самое страшное , что может произойти с любым родителем. Пережить такое невероятно трудно. Также трудно сейчас и маме с папой юной петербурженки, утонувшей на отдыхе в Турции. Переживать горе им помогают послания россиян, которые пишут слова сочувствия и соболезнования в соцсетях.

- Утро. Каждый день начинаю с того, что беру телефон и читаю Ваши сообщения. Их тысячи. Читаю все. У мужа нет на это сил, не потому что не хочет, просто их очень-очень-очень много, - пишет мама Алисы на своей страничке «ВКонтакте». - Я до сих пор иногда не понимаю, что это не страшный сон... Тяжелее всего утром, когда только открыла глаза. Слезы.

Благодарит за поддержку и папа девочки.

- Дорогие, знакомые и нет, люди, которые нам пишут. Простите, что не отвечаю. Количество сообщений растет быстрее чем успеваю ответить, - отмечает убитый горем мужчина.

Неизвестно, где потерявшие ребенка находят силы жить, но общение с людьми, пусть и с незнакомыми, им помогает.

- Еще раз - Ваши слова очень нас держат. Спасибо, - пишет Наталья Адамова.

Сейчас родители погибшей девочки находятся в Анталье. Они уже уехали из Денизли, где находится госпиталь, в котором пытались спасти юную петербурженку. Именно из аэропорта Анталии в ночь на 1 сентября вылетит самолет, на котором семья вернется домой.

ИСТОЧНИК KP.RU