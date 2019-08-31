День знаний в Петербурге будет жарким, в Ленобласти – туманным
Начало осени, оно же – начало нового учебного года, будет жарким. По крайней мере, такой прогноз Петербургу дают синоптики. 1 сентября в Северной столице будет сухим и по-настоящему летним, причем даже ночью: днем воздух прогреется до 23-25 градусов, а в темное время суток остынет до тринадцати-пятнадцати градусов.
В Ленобласти местами будет даже жарче, до 26 градусов выше нуля. Зато и ночью столбик термометра в отдельных районах региона опустится до шести градусов тепла.
– Ночью и утром 1 и 2 сентября местами ожидается слабый туман, – предупреждают в ГУ МЧС по Ленинградской области.
Понедельник, 2 сентября, в который пройдут торжественные линейки в подавляющем большинстве учебных заведений, в том числе в школах, тоже порадует такой прекрасной погодой, что и за парту не захочется: днем – 23-25 градусов тепла, без осадков и сильного ветра.
ИСТОЧНИК KP.RU