2019-08-31T17:33:35+03:00
Происшествия

День знаний в Петербурге будет жарким, в Ленобласти – туманным

На торжественные линейки в понедельник зонтик брать не нужно
Анна ПОСЛЯНОВА
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Понедельник, 2 сентября, в который пройдут торжественные линейки в подавляющем большинстве школ, будет солнечным.Понедельник, 2 сентября, в который пройдут торжественные линейки в подавляющем большинстве школ, будет солнечным.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Начало осени, оно же – начало нового учебного года, будет жарким. По крайней мере, такой прогноз Петербургу дают синоптики. 1 сентября в Северной столице будет сухим и по-настоящему летним, причем даже ночью: днем воздух прогреется до 23-25 градусов, а в темное время суток остынет до тринадцати-пятнадцати градусов.

В Ленобласти местами будет даже жарче, до 26 градусов выше нуля. Зато и ночью столбик термометра в отдельных районах региона опустится до шести градусов тепла.

– Ночью и утром 1 и 2 сентября местами ожидается слабый туман, – предупреждают в ГУ МЧС по Ленинградской области.

Понедельник, 2 сентября, в который пройдут торжественные линейки в подавляющем большинстве учебных заведений, в том числе в школах, тоже порадует такой прекрасной погодой, что и за парту не захочется: днем – 23-25 градусов тепла, без осадков и сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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