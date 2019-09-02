2019-09-02T16:49:42+03:00
Общество

В Петербурге реконструируют Цимбалинский путепровод

Соглашение с РЖД об этом подписали сегодня в Смольном
Петр КИБЕР
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Реконструкция Цимбалинского путепровода позволит разгрузить пути из Фрунзенского в Невский район и обратно. Фото: Яндекс.КартыРеконструкция Цимбалинского путепровода позволит разгрузить пути из Фрунзенского в Невский район и обратно. Фото: Яндекс.Карты
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Одна из болевых точек на транспортной карте Санкт-Петербурга - Цимбалиснкий путепровод. Если вкратце, то он старый, узкий и постоянно стоит в пробках. Грузовики на него уже не пускают. Построенный 110 лет назад путепровод давно не справляется с транспортным потоком, но реконструировать его за свой счет город просто не мог - переправа была на балансе Российских железных дорог.

- Чтобы реализовать проект, РЖД безвозмездно передает в собственность Санкт-Петербурга сам Цимбалинский путепровод и всю документацию по нему. Мы договорились, что новый мост будет четырехполосным, - приводит слова врио губернатора Северной столицы Александра Беглова пресс-служба Смольного.

При этом РЖД оплатит 50 процентов работ по реконструкции путепровода, который, после перестройки, по словам главы Петербурга, простоит еще сто лет. Работы, согласно договору, начнутся в ближайшее время и продлятся около трех лет. Стоимость реконструкции составит около 4,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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