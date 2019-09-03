Спрос на финские визы в Петербурге рухнул на 93 процента

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-03T11:11:08+03:00

Спрос на финские визы не просто упал, он рухнул. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Многочасовые очереди, которые весь августа стояли у визового центра Финляндии на улице Марата, с наступлением сентября мгновенно испарились. Все, кто хотел получить шенген по упрощенным требованиям, постарались это сделать, а кто не успел, тот опоздал. Теперь у сотрудников консульства наступила тишина - спрос на визы рухнул на 93 процента.

- Сегодня, 2 сентября, в Санкт-Петербурге было принято около 550 визовых заявлений. В пятницу 30 августа было принято 7,9 тысячи заявлений, - пишет ТАСС по ссылкой представителей финского консульства.

Нехитрые арифметические подсчеты показывают, что число желающих получить шенген через Финляндию, сократилось в разы.

Напомним, что по требованиям Евросоюза с 1 сентября всем россиянам теперь требуется подтверждать свое финансовое состояние при подаче документов на визу, а также предъявлять бронь на проживание в гостинице и показать проездные документы.

Впрочем, в консульстве обещают не сильно придираться. Скорее всего петербуржцам будет достаточно показать справку о доходах с работы или выписку с банковского счета. А в подтверждение цели поездки можно написать от руки: «Автобусный шоп-тур на один день в Лаппеенранту». Но гарантий получения визы никто не дает. Точные требования при подаче документов необходимо уточнять в консульстве.

ИСТОЧНИК KP.RU