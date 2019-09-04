Пиццерию, в которой дети подхватили сальмонеллу, оштрафовали на 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-04T11:02:25+03:00

Пиццерию, в которой четверо детей отравились на празднике, оштрафовали на 40 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Петроградский районный суд вынес наказание владельцам кафе «Chorizo pizza» на улице Академика Павлова, в котором в конце августа отравились несколько детей. Причиной неприятностей стали элементарные нарушения санитарии.

- Установлено, что имеет место пересечение потоков сырья и готовой продукции; грязной и чистой посуды, персонала и посетителей; отсутствуют специально оборудованные цеха для приготовления блюд и кулинарных изделий; не проводится дезинфекция всей столовой посуды и приборов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Все эти, а также многие другие нарушения привели к тому, что день рождения 9-летнего мальчика закончилось для него и троих его друзей на больничной койке. Всем детям был поставлен диагноз «сальмонелльез». Причиной, скорее всего, стал десерт тирамису, в который входили сырые яйца.

Сами владельцы кафе вину признали и раскаялись. Им назначен штраф в 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU