Пиццерию, в которой дети подхватили сальмонеллу, оштрафовали на 40 тысяч рублей
Петроградский районный суд вынес наказание владельцам кафе «Chorizo pizza» на улице Академика Павлова, в котором в конце августа отравились несколько детей. Причиной неприятностей стали элементарные нарушения санитарии.
- Установлено, что имеет место пересечение потоков сырья и готовой продукции; грязной и чистой посуды, персонала и посетителей; отсутствуют специально оборудованные цеха для приготовления блюд и кулинарных изделий; не проводится дезинфекция всей столовой посуды и приборов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Все эти, а также многие другие нарушения привели к тому, что день рождения 9-летнего мальчика закончилось для него и троих его друзей на больничной койке. Всем детям был поставлен диагноз «сальмонелльез». Причиной, скорее всего, стал десерт тирамису, в который входили сырые яйца.
Сами владельцы кафе вину признали и раскаялись. Им назначен штраф в 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU