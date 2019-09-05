Автобусы из Колпино до метро «Шушары» отменены
«Пассажиравтотранс» в срочном порядке отменил автобусный маршрут из Колпино до метро «Шушары», который был запушен только с утра 5 сентября. Причиной этому оказалась неготовность станций Фрунзенского радиуса принять пассажиров. Метро открыли, но лишь в тестовом режиме. Врио губернатора Петербурга объяснил это мерами безопасности.
- В связи с тем, что станции метро Фрунзенского радиуса не открыты для пассажиров, движение автобусов номер 330 «Колпино - метро «Шушары» приостанавливается. О сроках возобновления движения по маршруту будет сообщено дополнительно, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».
Напомним, что во время торжественного открытия станций Александр Беглов объявил о не совсем полной готовности Фрунзенского радиуса. Позднее на официальной странице врио губерантора «ВКонтакте» было опубликовано его заявление.
- Сегодня утром я проверял объект. Станции запущены и работают в тестовом режиме. Но по работе во внештатных ситуациях полной уверенности нет. С недоделками по системам безопасности я открывать метро не разрешаю. Для меня безопасность людей важнее, чем политика. Хватит уже в Петербурге сдавать объекты с недоделками, - говорится в тексте заявления.
Метро, по словам Александра Беглова, откроется «в сентябре».
ИСТОЧНИК KP.RU