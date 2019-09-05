Сроки сдвинулись на две недели: Глава Петербургского метрополитена объяснил, почему новые станции метро не открыли для пассажиров

Утром 5 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге произошло долгожданное событие: открыли три станции Фрунзенского радиуса. Около 11.00 у «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар» уже толпились первые пассажиры. Но оказалось, что совершить первую поездку по новым станциям невозможно. Пока они работают в тестовом режиме. Почему по-другому пока нельзя, журналистам объяснил глава Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин.

- Я считаю, что врио губернатора Александр Беглов принял правильное решение: это, конечно, такой не простой поступок, но это тот поступок, который на сегодняшний день характеризует его силу характера. Он понимает непростую предвыборную ситуацию и прежде всего, думает о жителях города. Думаю, что в самое ближайшее время, пройдя все комплексные испытания, метрополитен начнет работать. В тестовом режиме также будут ходить поезда полным графиком, - заявил Гарюгин.

На вопросы журналистов о конкретных сроках запуска станций для пассажиров он ответил, что это произойдет ориентировочно через две недели. По словам Гарюгина, все системы проверены, однако комплексная проверка необходима для того, чтобы отработать механизмы работы станций в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

- Сейчас есть проблема в испытании систем, - добавил Гарюгин, объясняя почему не новые станции метро не открылись для пассажиров.

В пресс-службе Петербургского метрополитена также отметили, что станции откроют двери для горожан после положительных результатов комплексного опробования систем безопасности и выдачи соответствующего разрешения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие новых станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» в Петербурге: Прямая онлайн-трансляция

Этого дня жители Колпино, Славянки и южных пригородов ждали несколько лет. Любуемся Фрунзенским радиусом в режиме реального времени (подробности)