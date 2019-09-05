2019-09-05T14:38:42+03:00
Общество

Сроки сдвинулись на две недели: Глава Петербургского метрополитена объяснил, почему новые станции метро не открыли для пассажиров

Владимир Гарюгин назвал главную причину, из-за чего «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» функционируют сейчас только в тестовом режиме
Надежда ФАТКУЛЛИНАКсения АЛЕШИНА
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Станции метро Фрунзенского радиуса в Петербурге откроют в течение двух недель.Станции метро Фрунзенского радиуса в Петербурге откроют в течение двух недель.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Утром 5 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге произошло долгожданное событие: открыли три станции Фрунзенского радиуса. Около 11.00 у «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар» уже толпились первые пассажиры. Но оказалось, что совершить первую поездку по новым станциям невозможно. Пока они работают в тестовом режиме. Почему по-другому пока нельзя, журналистам объяснил глава Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин.

- Я считаю, что врио губернатора Александр Беглов принял правильное решение: это, конечно, такой не простой поступок, но это тот поступок, который на сегодняшний день характеризует его силу характера. Он понимает непростую предвыборную ситуацию и прежде всего, думает о жителях города. Думаю, что в самое ближайшее время, пройдя все комплексные испытания, метрополитен начнет работать. В тестовом режиме также будут ходить поезда полным графиком, - заявил Гарюгин.

На вопросы журналистов о конкретных сроках запуска станций для пассажиров он ответил, что это произойдет ориентировочно через две недели. По словам Гарюгина, все системы проверены, однако комплексная проверка необходима для того, чтобы отработать механизмы работы станций в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

- Сейчас есть проблема в испытании систем, - добавил Гарюгин, объясняя почему не новые станции метро не открылись для пассажиров.

В пресс-службе Петербургского метрополитена также отметили, что станции откроют двери для горожан после положительных результатов комплексного опробования систем безопасности и выдачи соответствующего разрешения.

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Открытые станции Фрунзенского радиуса пока будут работать в тестовом режиме.Надежда ФАТКУЛЛИНА, Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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